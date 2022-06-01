Eskişehir'de hortum paniği: Anbean kameraya yansıdı!
Eskişehir’de kısa süre etkili olan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düştüğü kent için sağanak uyarısında bulunuldu.
Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir-Ankara yolu mevkisindeki yol kenarında hortum etkili oldu. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü'nce de hava sıcaklığının 23 dereceye düştüğü Eskişehir için sağanak uyarısı yapıldı.
Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Video Haberler
- 'Bıktık usandık, ağzını açan içeri tıkılıyor!'
- E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
- Üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak
- Hırsızlar kameralardan kaçamadı
- 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü
- Şehit Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
- Çatalca'da depo alev alev yandı
- Çin’de 6.1 büyüklüğündeki deprem: Yaralılar var
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Albayrak cephesinden Nebati'ye salvolar