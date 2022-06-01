Eskişehir'de hortum paniği: Anbean kameraya yansıdı!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:53

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir-Ankara yolu mevkisindeki yol kenarında hortum etkili oldu. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü'nce de hava sıcaklığının 23 dereceye düştüğü Eskişehir için sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.