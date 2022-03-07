Eskişehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:24

Kaza, Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde meydana geldi.





Kırka Mahallesi'nden Eskişehir'e giden Ercan Aydın yönetimindeki işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.









Kazada, otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İTFAİYE ARACI DA KAZA YAPTI

Bu arada kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.