Eskişehir'de 'kaçak kazı' yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:41

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:42

Edinilen bilgilere göre, Çifteler İlçesi’nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Şüpheliler kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalanırken, kazı alanında yüzeysel 20-30 santimetre derinliğinde 15 adet çukur açıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, 2 adet el dedektörü, 1 adet noktalama cihazı, 1 adet çapa ve 1 adet demir sopa ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.