Eskişehir'de 'kaçak kazı' yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Eskişehir’de kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin suçüstü operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Çifteler İlçesi’nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Şüpheliler kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalanırken, kazı alanında yüzeysel 20-30 santimetre derinliğinde 15 adet çukur açıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemede, 2 adet el dedektörü, 1 adet noktalama cihazı, 1 adet çapa ve 1 adet demir sopa ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
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