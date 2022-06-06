Eskişehir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 kompresörlü sigara sarma makinesi, 57 bin 160 dal sarılmış sigara, 612 bin 800 boş makaron, 287 kilogram tütün, 24 sahte tütün ambalajı, 1 tabanca ile 1 av tüfeği el geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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