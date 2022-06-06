Eskişehir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:35

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 kompresörlü sigara sarma makinesi, 57 bin 160 dal sarılmış sigara, 612 bin 800 boş makaron, 287 kilogram tütün, 24 sahte tütün ambalajı, 1 tabanca ile 1 av tüfeği el geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.