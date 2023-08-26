Kocaeli’nde asfalt eritme tankında patlama: 2 yaralı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:15

Güncelleme: 26.08.2023 - 08:38

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde edinilen bilgiye göre, taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankın bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle yangın çıkarken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve yüzünde yanıklar bulunan şahıs tedavisinin ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Diğer yaralı ise hastaneye götürüldü.



