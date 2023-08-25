Kahramanmaraş'taki geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: Patlama sesleri duyuldu!
Türkoğlu ilçesinde bulunan kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler de yönlendirildi. Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı.
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