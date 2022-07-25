Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bozüyük- Kütahya kara yolunun Dutluca mevkisinde, 25 Temmuz Pazartesi saat 12.00 sıralarında Halil T.’nin kontrolünü kaybettiği 16 BCG 69 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilin arka koltuğunda bulunan Ruhan A. ve Fatma Türkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Halil T. ile ön koltuktaki Zuhal T. ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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