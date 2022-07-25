Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu

İstanbul Sarıyer’de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 lira ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:37
Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
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Büyükdere Caddesi'nde 21 Temmuz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu buldu. Ayrıca polisler araçta bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 liraya da el koydu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Araçtaki Y. E. K. ve M. Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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