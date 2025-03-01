Eskişehir'de park halindeki 3 TIR alev alev yandı!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:59

Güncelleme: 01.03.2025 - 13:59

Taşıyıcılar Kooperatifi’nde gece saatlerinde park edilen 3 TIR'ın ortasında bulunan bir TIR'da henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın diğer TIR'lara da sıçradı. Alevleri gören yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

BİR SÜRÜCÜ SONA ANDA KURTULDU

Yangın sırasında araç içinde uyuyan bir sürücünün ise, çevredeki yurttaşların kendisini uyarması sonucunda kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.