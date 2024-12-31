Park halindeki TIR'da korkutan yangın: Kül oluyordu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR’da çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Park halindeki TIR'da korkutan yangın: Kül oluyordu!
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:50

Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde park halindeki 50 UG 263 plakalı TIR'ın kupa kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR'DA HASAR OLUŞTU

TIR’da hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Yangın #mardin

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