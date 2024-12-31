Park halindeki TIR'da korkutan yangın: Kül oluyordu!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR’da çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde park halindeki 50 UG 263 plakalı TIR'ın kupa kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
TIR'DA HASAR OLUŞTU
TIR’da hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- MTV zammı belli oldu!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!
- Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması!