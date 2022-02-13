Osmaniye'de belediye binasına düzenlenen silahlı saldırının 5 şüphelisi yakalandı
Osmaniye Belediyesi binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı’ndaki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bina önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması ile olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada da inceleme yaptı. İncelemede mermilerin 2’sinin 2’nci kattaki Başkan Kadir Kara’nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.
Saldırı sırasında Belediye Başkanı Kara’nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediyeye geldiği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kara “Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir” ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCI TEKNE'DEN AÇIKLAMA
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, olay sonrası Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirtti.
Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen 5 şüphelinin yakalandığını kaydeden Tekne, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturma kapsamında, ilimiz Karaçay mesire alanında alkol alıp, bir araç ile il merkezine gelerek belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir. Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri güzergahındaki KGYS ve diğer güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir."
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