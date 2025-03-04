Eskişehir'de sır olay: Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:59

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:01

Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerindeki parkın yanında saat 10.00 sıralarında hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

Yapılan tespit ile H.K. isimli adamın 54 yaşında olduğu belirlendi. Şahsın ölümünün şüpheli olarak değerlendirildiği öğrenildi. İncelemelerin ardından H.K.’nin cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılacak otopsinin ardından H.K.’nin kesim ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.