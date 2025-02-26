Uçuşta skandal: Yolcular, cesetle yan yana yolculuk yaptı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:43

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:44

Melbourne’den Doha’ya giden Qatar Airways uçağında, bir çift dört saat boyunca hayatını kaybeden bir yolcunun yanında oturmak zorunda kaldı. Mitchell Ring ve Jennifer Colin çifti, İtalya’ya gitmek üzere yola çıktıkları uçuşta yaşadıkları olayı “travmatik” olarak nitelendirdi.

Olay, yolculuğun yaklaşık 10. saatinde yaşandı. Tuvaletten çıkan bir kadın, çiftin oturduğu sıranın yanına yığıldı. Kabin ekibi kadına müdahale etmeye çalışsa da kurtarılamadı.

Mitchell Ring, yaşananları “Oldukça yürek parçalayıcı bir olaydı. Onu business class’a taşımaya çalıştılar ancak iri bir kadın olduğu için koridordan geçiremediler” sözleriyle anlattı.

Mürettebat, çiftin oturduğu dört kişilik sıradaki boş bir koltuğa kadının cansız bedenini yerleştirdi.

Ring, “Bize ‘Lütfen yer değiştirebilir misiniz?’ diye sordular. Elbette kabul ettik ama daha sonra kadını benim eski koltuğuma oturttular” dedi.

Uçakta birkaç boş koltuk olmasına rağmen mürettebatın kendilerine farklı bir yer teklif etmediğini belirten çift, iniş sonrasında da kadının üzerindeki battaniyeler kaldırılırken yerlerinde kalmaları istendiğini söyledi.

Çift, olayın ardından havayolu şirketi tarafından kendilerine hiçbir destek sunulmadığını iddia etti.

Qatar Airways, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle düşüncelerimiz, uçuş sırasında hayatını kaybeden yolcumuzun ailesiyle birlikte. Bu durumun yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz. Şirket prosedürlerimiz doğrultusunda yolcularımızla temas kurma sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.