Eskişehir'de siyanürlü madeni projesi için olaylı toplantı: 'Devlet diye gördüğümüz kişi, şirket elemanı gibi'

Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:27

Güncelleme: 17.08.2024 - 11:28

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut ve Tepebaşı ilçesine bağlı Atalan mahallelerine siyanürlü altın-gümüş madeni yapılmak isteniyor. 15 Ağustos’ta Alpagut mahallesinde projenin halkın katılımı toplantısı yapıldı

Toplantıya Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, demokratik kitle örgütlerinin ve çevre derneklerinin temsilcileri ile bölge halkı katıldı.

ARBEDE ÇIKTI

Yerel medyada yer alan habere göre, toplantının yapılmasına itiraz eden ve bölgede altın madeni istemediklerini söyleyen yurttaşlar, hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne hem de şirket yetkililerine tepki gösterdi. Aynı bölgede yaşayan ve madenin yapılmasını isteyen bir grupla maden projesine itiraz eden yurttaşlar arasında arbede çıktı. Araya jandarma ekipleri girerek olayı sakinleştirmeye çalıştı.

YURTTAŞLARIN ELİNDEN MİKROFON ALINMAK İSTENDİ

Yaşanan arbedeye rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve şirket tarafından hazırlanan videoyu izleten yetkililer, yoğun itirazlar nedeniyle vatandaşlara söz hakkı vermek zorunda kaldı. Sahne üzerine çıkıp maden projesinin zararlarını anlatan yurttaşların sesi ara ara kesilerek, mikrofon ellerinden alınmaya çalışıldı. Bunun üzerine CHP’li milletvekilleri araya girerek konuşmaların kesilmemesini istedi ve yetkililere tepki gösterdi.

'MADEN ÇALIŞANI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM' İDDİASI

Kendisinin maden şirketinde çalışan biri tarafından tehdit edildiğini iddia eden Alpagut sakini Mustafa Çalışkan, “Jandarma vardı, çavuş vardı. Yalnız bu şirketin müdürü mü memuru mu siz de gördünüz. İyi dinleyin. Bana ölüm tehdidi etti. O arkadaş burada. Beni jandarma komutanı yanında ölümle tehdit etti. Seni vuracağım dedi” diye konuştu.

“DEVLET DİYE GÖRDÜĞÜMÜZ KİŞİ ŞİRKET ELEMANI GİBİ DAVRANDI”

Çevre Şehircilik İl Müdürü’nün şirket çalışanı gibi davrandığını söyleyen Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, “Ben hekimleri temsilen geldim. Bu projenin sağlık için kabul edilemez olduğunu söylemeye geldim. Devlet diye gördüğümüz kişi şirket elemanı gibi davrandı. Sizin istifa etmeniz lazım” dedi.

“ARILARIMI DAĞA ÇIKARAMAYACAĞIM”

Alpagutlu Hatice Abant, “Cenazemizde iyi günümüzde kötü günümüzde beraberiz. Ben arıcıyım. Maden olduğunda arımı dağa çıkaramayacağım. Benim Türkiye’ye gider balım. Her yere yollarım. Sakarya deresi bütün bitecek. A, b değil hepimizin deresi. Hepimiz birlik olalım yalvarıyorum. Köyden madeni gönderelim. Toprağımız bitecek. Birbirimize düşman olmayalım. Birlik olalım toprağımıza sahip çıkalım ne olur” şeklinde konuştu.

“ALPAGUTUMUZA SAHİP ÇIKALIM”

Topraklarına sahip çıkma çağrısı yapan Alpagutlu Dilek Kısa, “Toprağımıza, Alpagutumuza sahip çıkalım. Eskişehir’in, Ankara’nın, İstanbul’un yeşilliğinin yüzde 90’ını Sakarya Vadisi karşılıyor. Gelin toprağımıza suyumuza sahip çıkalım diyorum” dedi.

700 FUTBOL SAHASI ALAN DÜMDÜZ OLACAK”

Madenin zararlarından bahseden Tema Sözcüsü Onur Küçük, “Bugün burada yapılacak faaliyet vahşi madencilik faaliyeti. Burada 700 futbol sahası alan ÇED alanı. Bu alanın tamamında arazini yüzeyi değişecek. Burada açık ocak açılacak. 500 metre. Yerin 500 metre altına inecekler. Her yıl 12 milyon ton malzeme çıkacak. Çıkan malzeme pasa dağlarında birikecek” diye konuştu.

EVRAKLARI KAÇIRIYORLAR DİYEREK ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Toplantı sonrasında sivil toplum örgütlerinin tuttuğu tutanakları almayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine tepki gösteren vatandaşlar, aracın önünü kesti. İmzalı tutanakların verilmesi gerektiğini söyleyen kitle örgütü temsilcileri ve yurttaaşlar, “Evrakları kaçırıyorlar” diyerek aracın arkasından koştu. Aracın önüne geçerek ilerlemesini engellemeye çalışan yurttaşları jandarma engelledi. Daha sonra araç alandan ayrıldı.

"İL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMALI"

Alpagut Atalan’da Madene Hayır Platformu tarafından Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada platform adına konuşan İsmail Kumru, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in toplantı boyunca devlet memuruna, ona verilen görev ve yetkiye aykırı davrandığını belirterek "Halkı ajite etti, yanlı ve sükunetten uzak tutumuyla arbede ve kargaşa yaşanması neden oldu. Sonuçta halk bilgilenemedi. Düşüncelerini, sorularını, itirazlarını dile getiremedi. Toplantı tutanağı oluşturuldu mu? Bunu bile bilmemize izin verilmedi, tutanağı bütün kamuoyunun izlediği gibi alel acele kaçırıldı. Evrak rezaletinin ardından toplantı sonlandırıldı" dedi.

Kumru, “Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında ivedilikle soruşturma başlatılmalı ve görevden alınmalı” çağrısı yaptı.