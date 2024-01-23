Eskişehir'de sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:08

Olay, geçen cumartesi gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile Burak Z. (27) Tunahan Z. (23) ve F.Y. (17) arasında ‘yan bakma’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İki grup arasındaki arbedede Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler Burak Z., Tunahan Z. ve F.Y.'yi (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

DEHŞET ANLARI

Fatih Bayar’ın hayatını kaybettiği sokaktaki kavga ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Yasin T. ile Fatih Bayar’ın 3 şüpheli ile kavga ettiği, yere düşen Bayar’ın, defalarca bıçaklandığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.