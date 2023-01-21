Eskişehir'de sokakta rastgele ateş edilmesine 3 tutuklama

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:05

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:21

Tepebaşı ilçesi Hacı Alibey Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, önceki gece, sokak ortasında rastgele ateş eden şüpheliler, aralarında Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın hafif ticari aracının da bulunduğu park halindeki 3 araca hasar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı, güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ekipler, 400 saatlik kaydı inceleyip, şüphelilerin borç-alacak nedeniyle tartışan Hüseyin K., Emre E., Ahmet Ç. ve Ersin S. olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerinde, olayda kullandıkları belirlenen 3 tabanca ele geçirildi.

Hüseyin K., Emre E. ve Ahmet Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ersin S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





