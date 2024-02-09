Eskişehir'de 'stalker' operasyonu: Ücret karşılığında kişisel bilgilere erişen şahıs yakalandı

Eskişehir’de internet üzerinden ücret karşılığında vatandaşların kişisel bilgilerine erişilebildiği tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:14
Eskişehir'de 'stalker' operasyonu: Ücret karşılığında kişisel bilgilere erişen şahıs yakalandı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek Suçu kapsamında F.C., isimli şahsın internet üzerinden ücret karşılığında vatandaşların kişisel bilgilerine erişilebildiği tespit edildi.

Ekiplerce şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelinin söz konusu sitenin alan adı sahibi olduğu anlaşılırken, şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyallerine ekiplerce el koyuldu.

Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda Türk ve Yabancı şahıslara ait kimlik ve profil bilgilerinin depolandığı tespit edildi. Şüpheli sevk edildiği adli mercilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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