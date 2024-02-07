Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:47

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:48

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 1,5 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 22 mağdura kendilerini, "MİT personeli", "milletvekili", "Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı", "üst düzey KOSGEP yetkilisi" ve "devlet görevlisi" olarak tanıtıp, işe yerleştirme, kredi çekme, tayin ve atama işlemleri gibi vaatlerde bulundukları yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin sınavsız kamu kurumlarına işçi ve memur yerleştirdikleri, görev başındaki memurları ise istedikleri yerlere atama ve tayin işlerini yapma vaadiyle kandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kendilerine ulaşan kişilere, SGK primi eksik olan kişileri emekli ettikleri, icra borcu olanların borçlarını sildikleri, icradan yarı fiyatına araba aldıkları, KOSGEB'den yüklü miktarda hibe ve kredi kullandırdıklarını anlatıp, bu işlemler için belli miktarda para aldıklarına inandırarak, dolandırıcılık yaptıkları bilgisine yer verildi.

İddianamede ayrıca şüphelilerden 3'ü hakkında 1 kez, 2'si hakkında 2 kez, 1'i hakkında 5 kez, 1'i hakkında 6 kez, 1'i hakkında 7 kez, 1'i hakkında 8 kez ve 2'si hakkında 15 kez hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

Şüphelilerin kendilerini milletvekili, devlet görevlisi veya MİT personeli olarak tanıttıkları, gelen taleplere göre büründükleri kimlikleri değiştirdikleri, açık kimlik bilgilerini paylaşmadan, vaatler karşılığı aldıkları parayı kendi aralarında paylaştıkları, taleplerini soran mağdurları ise deprem ve seçim bahanesiyle oyaladıkları belirlendi.

NE OLMUŞTU?

17 Nisan 2023'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için özel çalışma yapmış, Eskişehir, İstanbul, Uşak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli arasında bulunan Recep Ç, Türker T, İsmail T. ve Okan S. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait belgeler ile tabanca ele geçirilmişti.