Eskişehir'de şüpheli ölüm: Boynu kırılmış halde bulundu!

Eskişehir'de Safinaz Ayten (72) evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten’in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:33
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Boynu kırılmış halde bulundu!
Abone Ol google-news

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak’ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Ayten’in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi.

Ayten’in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten’in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.


eskişehir haberleri ceset haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Son 5 günde 6'ncı… Valilikten Antalya sahillerindeki 'cesetlere' ilişkin açıklama

Son 5 günde 6'ncı… Valilikten Antalya sahillerindeki 'cesetlere' ilişkin açıklama
Sahilde yine dehşet! Uzuvları eksik halde ceset bulundu

Sahilde yine dehşet! Uzuvları eksik halde ceset bulundu
Antalya'da sahilde 6 günde 8 ceset bulundu

Antalya'da sahilde 6 günde 8 ceset bulundu

En Çok Okunan Haberler