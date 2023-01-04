Eskişehir’de tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir’de jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen G.D.’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramada farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:33
Eskişehir’de tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, G.D.’nin, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Bir süre takip edilen G.D., Odunpazarı ilçesi Kıravdan Mahallesi’nde oturan B.S.’nin evine gitti.

ESERLERE EL KONULDU

Tarihi eserlerin satışı sırasında jandarma ekipleri baskın yaptı. Evdeki G.D. ve B.S. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Evde farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Taş eserler ve teraziler ise inceleme için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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