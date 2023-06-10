Eskişehir'de TİP'li kadınlara polis müdahalesi: 8 gözaltı!

Türkiye İşçi Partisi üyesi kadınların dün Eskişehir’de yapmak istediği açıklamaya polis müdahalede bulundu. TİP üyesi 4 kadının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 16:09
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Eskişehir'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi kadınlar dün “Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” başlıklı bir açıklama yapmak için bir araya geldi.

Ancak İsmet İnönü Caddesi üzerindeki alışveriş merkezi önünde toplanan kadınların açıklamasını engelleyen polis, müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dördü kadın 8 kişi gözaltına alındı.


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