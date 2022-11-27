Kadınlar yasağı tanımadı: 'Kadınlara değil katillere barikat'

27 Kasım 2022 Pazar, 17:50

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Kadın Meclisleri önceki gün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım’da eylem yapmak istedi.

Kadınların düzenlediği eylem “toplumda infial yaratacağı gerekçesiyle” Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandı.

80’İ AŞKIN KADIN GÖZALTINA ALINDI

“Kadınları keyfi yasaklarla durduramayacaksınız. Hep beraber Kadıköy’de olacağız” diyerek yasakları tanımadığını açıklayan kadınlar bir araya geldi. Kadınların eylemine polis müdahale ederken 80’i aşkın kadın darbedilerek gözaltına alındı.

Kaymakamlığın yasaklama kararına karşı, “Açıklamamız toplumda infial uyandıracak milli vicdani ve insani değerlere dokunabileceği toplumsal iş başı tehdit edebileceğini ve kamusal düzeni bozabileceği gerekçesiyle Kadıköy kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Hep birlikte mücadele edeceğiz demiştik. Eşit ve özgür yaşamak istiyoruz diyen bizler eylemimizi gerçekleştireceğiz” yanıtı veren kadınlar ablukaya rağmen rıhtıma girdi.

"KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYOR. HİÇ Mİ ÜZÜLMÜYORSUNUZ?"

Eşitlikçi Kadınlar Derneği, FKF’li Kadınlar, Kadınlar Direnişte, Kadın Meclisleri, Kırmızı Gazete, LGBTİQ+ Meclisleri, Özne Kadın İnisiyatifi ve Sosyalist Kadın Hareketi üyesi kadınlar 3 farklı noktada polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Kadın Meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu, polisin eyleme müdahale etmesine tepki gösterdi.

Sünnetçioğlu, “Kadınlar öldürülüyor. Hiç mi üzülmüyorsunuz? Kadın cinayetlerini durduracağız demenin neresi kötü? Bir kişi mantıklı açıklama yapsın çekip gidelim. Yeter artık, evde şiddet yolda şiddet. Yetti artık” dedi.

Kadınlar polis müdahalesi anında “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadınlara değil katillere barikat”, “Kadın yaşam özgürlük” sloganları atmayı sürdürdü. KCDP Genel Sekreter Fidan Ataselim’in de gözaltında olduğunu açıkladı.

KONYA'DAKİ VAHŞET

Öte yandan, Konya’da bir köpeğin başına kürekle vurularak katledilmesini protesto etmek isteyen hayvanseverler Kadıköy’de eylem yaptı.

“Hayvana yönelik şiddete dur de” sloganları atan hayvanseverler hayvanlara uygulanan şiddete karşı basın açıklaması yaptı. Hayvanseverler adına açıklamayı Recep Uçar yaptı. Barınaklardaki koşulların iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, “İlgili kurumlar ve gönüllülerle işbirliği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.