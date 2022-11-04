Bakan Yanık, kadınlara konut desteğine getirilen kriteri savundu: ‘Üç çocuk fobisini bilmiyordum’
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık, bütçe görüşmelerinde eşi yaşamını yitirmiş kadınlara verilecek konut desteği için getirilen 'üç çocuk' kriterine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Yanık, "Üç çocuk fobisinin bu kadar travmatik bir etki oluşturduğunu bilmiyordum" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde eşi yaşamını yitirmiş kadınlara verilecek konut desteğinde en az üç çocuk koşulu bulunmasına ilişkin eleştiriler gündeme geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 bütçe görüşmeleri önceki gün tamamlandı. AKP’li Nilgün Ök’ün “atama bakan” sistemini eleştirmesi dikkat çekti. Muhalefetin, bakan Derya Yanık’a yönelik “Sayın Bakan, vekillerinize talimat verin, o evlere gitsinler, bir anne çocuğuna salçayı suyla karıştırıp ısıtarak ekmek banıp çorba niyetine yediriyordu” sözlerini eleştiren Ök, “Bunu talihsiz bir söylem olarak görüyorum. Seçilmiş olan vekillerin atanmış bir bakandan... Bilmiyorum, çok doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
MANTIĞI BUYMUŞ!
Görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yanık, konut desteğindeki üç çocuk koşuluna yönelik eleştirilere şu karşılığı verdi: “Sosyal yardımın mantığı, en dezavantajlı gruptan başlarsınız, sonra desteklediğiniz grupları yavaş yavaş elimine edip şartları daha iyi olanlara doğru yürürsünüz. Bir sene sonra iki çocuk ve üzerini desteklersiniz, bir sene sonra bir çocuk. Bu üç çocuk fobisinin ben gerçekten muhalefet milletvekili arkadaşlarımızda bu kadar travmatik bir etki oluşturduğunu bilmiyordum.”
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