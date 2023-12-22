Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu... 19 şüpheli gözaltına alındı!
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının "Narkogüç" operasyonları kapsamında Eskişehir'de 19 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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