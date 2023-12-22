Uyuşturucu operasyonu... 5 şüpheli gözaltına alındı!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:44
Uyuşturucu operasyonu... 5 şüpheli gözaltına alındı!
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda; bir miktar kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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