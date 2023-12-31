Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:09

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.



Şüphelenilen 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ve terazi ele geçildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.