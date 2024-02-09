Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 13 tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:50
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 13 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüphelinin evine baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramalarda, 10 bin adet uyuşturucu hap, 1063 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 18,3 gram bonzai, 108 gram esrar, 4 ecstasy hap, 1 LSD hap, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 321 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 13 şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçlaması ile tutuklandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 36 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatıldı. 


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