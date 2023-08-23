Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüsü ortaya çıktı

Çanakkale'de dün başlayan orman yangını devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahaleye devam ederken, yangının başlama görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:14
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Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve 20 saati aşkın süredir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

YANGIN BÖYLE BAŞLAMIŞ

Son olarak Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntülerde, ormanlık alanda bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor.


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