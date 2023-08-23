Orman yangını devam ediyor: Çanakkale’de veterinerler ücretsiz hizmet verecek

Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:05

Güncelleme: 23.08.2023 - 13:05

Çanakkale'nin çıkan orman yangınları sürüyor. Çanakkale Veteriner Hekimler Odası yangından etkilenen hayvanlar için ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu.

Yardım duyurusunda, hayvanlar için tüm özel kliniklerde ücretsiz sağlık hizmeti verileceği açıklandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Çanakkale Bölge odasıyla işbirliği halinde olduklarını açıkladı.

Çanakkale Belediyesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangın bölgesinde hayvanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yangın bölgesindeki can dostlarımız için seferber olduk. Belediyemize bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince Damyeri Mevkinde başlayan yangından etkilenen canlar, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde geçici süreliğine misafir edilmek üzere yangın bölgesinden tahliye ediliyor."