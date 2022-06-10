Eskişehir'de yasaklanan Anadolu Fest Konya'da yapılacak
Anadolu Fest Organizatörü Serdar Can, Eskişehir’de yasaklanan festivalin 29 Eylül-2 Ekim arasında Konya’da yapılacağını duyurdu.
Anadolu Fest Organizatörü Serdar Can, sosyal medya hesabından Anadolu Fest’in Konya’da yapılacağına yönelik tanıtım videosu paylaştı. Paylaşımda, festivalin 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında Grand Hotel’de yapılacağı, ayrıntıların çok yakında açıklanacağı belirtildi.
Eskişehir’de 12-15 Mayıs günleri arasında yapılacağı açıklanan Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği’nin yasak kararı üzerine iptal edilmiş, festivalin tarihi 9-12 Haziran’a ertelenmişti. Ancak festivalin organizasyonu, daha sonra “Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz" açıklaması yaparak festivalin tamamen iptal edildiğini duyurmuştu.
VALİLİK RİSKLİ BULMUŞTU
Eskişehir Valiliği tarafından festivalin iptal kararında, şu ifadeler yer almıştı:
"DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylemler hazırlığı içinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinde yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son güne bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbari bilgi bulunduğu, 20/04/2022 tarihinde Bursa'da yapılan saldırıyı üstelenen şahısların halen yakalanamadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinlik risk taşımaktadır."
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