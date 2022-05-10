Ünlü isimlerden Anadolu Fest'in iptaline tepki: 'Festivalime dokunma'

10 Mayıs 2022 Salı, 13:41

Eskişehir Valiliği’nin önceki gün aldığı 'açık hava etkinliklerinin yasaklanması' kararının ardından kentte düzenlenecek Anadolu Fest’in de yasak kapsamında olduğu ortaya çıkmıştı.

Valilik, ‘uygun görülenler hariç’ olmak üzere açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş ve pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamıştı. Buna göre, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklandı.

Yasaklama kararıyla birlikte Eskişehir'de pandeminin başlangıcından bu yana düzenlenecek ilk büyük festival olması planlanan Anadolu Fest'in de yapılamayacağı bildirildi.

ANADOLU FEST'TEN AÇIKLAMA GELDİ

12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festivalin resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, gerekli mecralara başvurulmasına rağmen herhangi bir ret yazısı tebliğ edilmediği söylendi.

Valilik kararıyla birlikte polislerin kurulan sahneye müdahale ettiği yazılan açıklamada “Bu hukuksuz davranışı, binlerce insanın emeği ve gençlerin sanat aşkının engellenmeye çalışılmasını kınıyoruz” denildi.

MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEKLER

Organizasyon sorumlusu Serdar Can, İdare Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini, şu ana kadar yaklaşık 10 bin bilet satıldığını belirterek şunları söyledi:

"Festivalimizde aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm, Yeni Türkü gibi sanatçıların olduğu festival akşam 17.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılacak. Günlük minimum 13-14 bin kişinin katılacağını ön gördüğümüz bir organizasyon. Zaten şu anda 10 bine yakın bir bilet satışı yapıldı. Sektör itibariyle pandemiden kaynaklı en fazla etkilenen sektör olduğumuz için bu yıl insanların ilgisi de çok fazla var."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eskişehir Valiliği tarafından açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklanması sosyal medyada da gündem oldu.

Söz konusu yasak, sosyal medyada, #FestivalimeDokunma başlığı ile gündem olurken, sanatçılar ve ünlü isimlerden karara tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şu şekilde...

Ben de bu festivalde konser verecektim Perşembe günü.

Az önce haber aldım izin verilmediğini.

Şimdi hemen yetkililerle görüşeceğim.

Keşke böyle bir durum için yetkililerle görüşmek zorunda kalmasak :( https://t.co/hszQ1H2g16 — Haluk Levent (@haluklevent) May 9, 2022

Vay arkadaş neler ile uğraşır olduk hale bak. https://t.co/wdNXOjxzUv — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) May 9, 2022

Festival yasak, 24 den sonra muzik yasak, yurumek yasak,konusmak yasak, toplanmak yasak,sarılmak yasak,Bakan skeci yasak vs... 2022 yılında bunları yaşıyoruz...90'larda bu kadar yasak yoktu valllaha... 30 sene evvel, 30,30! — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 10, 2022