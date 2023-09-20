Eskişehir'de yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı

Eskişehir'de Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:02
Eskişehir'de yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Yelkenkanat Tekamül Eğitimi’nde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı.

Tolga Kandilli, yelkenkanadın ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tolga Kandilli’nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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