Eskişehir'deki cezaevinden firar eden hükümlü Kütahya’da yakalandı
Kütahya’da hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve Eskişehir Cezaevi’nden firar eden hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şubesi ekipleri yaralama, tehdit, hakaret, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapsi bulunan firari hükümlü 42 yaşındaki A.O.G. Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde yakalandı.
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