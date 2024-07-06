Kütahya’da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: Polis, haplarla Merih Demiral yazdı
Kütahya'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, haplarla Avusturya maçında ‘Bozkurt’ işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazdı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelinin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu.
Araçta, eğitimli köpek ‘Thor’ ile yapılan aramada, valizde 64 kilo 890 gram gelen 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü U.Ö. (23) sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili şüphelinin irtibatta olduğu tespit edilen B.D. (27) ile O.D. (34) ise Antalya’da yakalandı.
HAPLARLA MERİH DEMİRAL YAZDILAR
Polis ekipleri, sayımı yapılan haplarla, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye’nin 2-1 mağlup edip elediği Avusturya maçında ‘Bozkurt’ işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazdı.
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