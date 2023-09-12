Eskişehir'deki patlamanın nedeni belli oldu!
Eskişehir'de geçen günlerde apartman dairesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili hazırlanan raporda fleksi hortumunun kesik ve ocakta bulunan bir gözün açık olduğu tespit edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 28 Ağustos tarihinde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Patlamanın ardından evin içinde inceleme yapıldı. İncelemeler sonrası ise rapor hazırlandı.
"FLEKSİ HORTUMUNUN KESİK OLDUĞU..."
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda; patlamanın, daire içerisinde belirlenemeyen bir sebeple biriken doğalgazın alev almasıyla başladığı değerlendirilirken, mutfakta yapılan incelemede ocak gözlerinden birisinin açık olduğu, ocak bağlantı fleksi hortumunun kesik olduğunun tespit edildiği belirtildi."
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