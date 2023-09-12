Eskişehir'deki patlamanın nedeni belli oldu!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:37

Güncelleme: 12.09.2023 - 14:38

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 28 Ağustos tarihinde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Patlamanın ardından evin içinde inceleme yapıldı. İncelemeler sonrası ise rapor hazırlandı.

"FLEKSİ HORTUMUNUN KESİK OLDUĞU..."

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda; patlamanın, daire içerisinde belirlenemeyen bir sebeple biriken doğalgazın alev almasıyla başladığı değerlendirilirken, mutfakta yapılan incelemede ocak gözlerinden birisinin açık olduğu, ocak bağlantı fleksi hortumunun kesik olduğunun tespit edildiği belirtildi."