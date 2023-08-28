Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığı Eskişehir’deki patlamayla ilgili soruşturma başlattı
Son dakika haberi... Eskişehir’de gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"KESİN NEDENİ ARAŞTIRILACAK"
Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Eskişehir Osmangazi Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde dün gece meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, patlamanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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