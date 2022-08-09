Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal yazı: Öğretmenin etek boyuna karıştılar

09 Ağustos 2022 Salı, 09:07

Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara kıyafet yönetmeliğine ilişkin yazı gönderdi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü imzasıyla gönderilen yazıda “8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum Kuruluşları'nda Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafet yönetmeliğine dair ilgi yazı ve eki yazımız ekinde gönderilmiştir. Tüm personellerinize duyurulması hususunda; Bilgilerinizi rica ederim” denildi.

Gönderilen yazının ekinde kadınlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.”

Erkeklerle ilgili ise ekte şu ifadeler yer aldı:

“Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.”