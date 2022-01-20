Esnaf isyan etti: Emekli aylığım 3 bin TL, nereye yetsin
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Denizli’de sanayi esnafının sorunlarını dinledi. Serter’e yaşadıkları sorunları anlatan bir esnaf, “Yıllarca BAĞ-KUR ve vergi ödedim. İki çocuk okutuyorum. Yurt kirası aylık bin 500 TL olmuş. Emekli aylığım 3 bin TL, nereye yetsin” dedi.
Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası’nın Denizli’deki çalışmaları kapsamında Denizli 2. Sanayi Bölgesini ziyaret etti.
“EMEKLİ AYLIĞIM 3 BİN TL, NEREYE YETSİN”
Serter’e yaşadıkları sorunları anlatan bir sanayi esnafı, 2015 yılında emekli olduğunu belirterek emekli maaşının yetersizliğinden şikayet etti.
Esnaf, “Yıllarca BAĞ-KUR ve vergi ödedim. İki çocuk okutuyorum. Yurt kirası aylık bin 500 TL olmuş. Emekli aylığım 3 bin TL, nereye yetsin? Ne yiyip, ne içeceğiz? Bunun yiyeceği, giyeceği var. Bin TL ev kredisi ve geçen yıl zorunlu olarak çektiğim pandemi kredisi ödüyorum. 2012 yılında bir evladım sosyal bilgiler öğretmenliğinden mezun oldu. Ama atanamadı. Madem atanamayacaktı devlet olarak neden başka yere yönlendirmedin” dedi.
Bedri Serter ise ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, değişimin şart olduğunu ve değişim sonrası her şeyin çok daha iyi olacağını söyledi.
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