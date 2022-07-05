Esnaf kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Malatya’da iki komşu esnaf arasında ‘küfürleşme’ meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde, Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren iki esnaf arasında, 5 Temmuz Salı günü 09.15 sıralarında, 'küfürleşme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
KURŞUN BACAĞINA İSABET ETTİ
Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, A.D. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet alan V.K. yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerine teslim olurken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir adet tabanca ile 5’ten fazla boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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