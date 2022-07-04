'Sulama sırası' kavgasında kuzenini öldürdü!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Abdullah Rammi, bahçe sulama sırası nedeniyle tartıştığı kuzeni Zido Muhammed Ali'yi (42) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:46
'Sulama sırası' kavgasında kuzenini öldürdü!
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Kepezli Mahallesi'nde; aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında 'sıra' nedeniyle tartışma çıktı.

YANINDAKİ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu. Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali’nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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