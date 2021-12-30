Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:34

AKP'ye yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Alçı bugünkü yazısında, Özdağ'ın, İzmir'de Suriye kökenli Türk vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sormasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Nüfuzu kötüye kullanma", " Özel hayatın gizliliğini ihlal" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"İlgili devlet kurumları Torbalı cinayeti sonrası takındığı tavırdan itibaren Ümit Özdağ ve yakın ekibini radara almış.

Torbalı hadisesinde Ümit Özdağ ve ekibi o kadar sağduyudan uzak şekilde halkı birbirine kırdırma yönünde kışkırtıcı davranmış ki bu durum tüm güvenlik bürokratlarını rahatsız etmiş.

İtiraf edeyim bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden ben bile Torbalı hadisesinden sonra Özdağ’ın yaptıklarının farkında değildim. Gündem yoğunluğundan bu tür önemli şeyler biz köşe yazarlarının bile gözünden kaçabiliyor. Fakat devletin gözünden kaçmamış bu süreç.

Son kuyumcu hadisesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu öğrendim."