Ümit Özdağ'dan Akit TV'ye sert tepki: Atatürk büstü çıkardı

12 Aralık 2021 Pazar, 09:43

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'ye katıldı.

Programda İstiklal Mahkemeleri konuşurken Muharrem Coşkun, Özdağ'ın konuşmasını "Hukuksuz" diyerek kesti.

Özdağ, "İstiklal Mahkemeleri hukukluydu. İstiklal Mahkemeleri hukuk mahkemeleriydi" ifadelerini kullandı. Coşkun'un itirazları sonrası ise Özdağ, masaya Atatürk büstü çıkardı ve "Bundan sonra böyle devam edelim" dedi.