Ümit Özdağ'dan Akit TV'ye sert tepki: Atatürk büstü çıkardı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'de Kırmızı Masa programına katıldı. İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin konuşan Özdağ, masaya Atatürk büstü koydu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'ye katıldı.
Programda İstiklal Mahkemeleri konuşurken Muharrem Coşkun, Özdağ'ın konuşmasını "Hukuksuz" diyerek kesti.
Özdağ, "İstiklal Mahkemeleri hukukluydu. İstiklal Mahkemeleri hukuk mahkemeleriydi" ifadelerini kullandı. Coşkun'un itirazları sonrası ise Özdağ, masaya Atatürk büstü çıkardı ve "Bundan sonra böyle devam edelim" dedi.
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