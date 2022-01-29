Esnaftan ‘batıyoruz’ çığlığı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’de 15 bine yakın işyerinin bulunduğu Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf yüksek faturalara tepki göstererek çareyi eylem yapmakta buldu. “Zamlar geri alınsın” ve “Nefesimiz kesildi” pankartlarıyla çarşı girişinde buluşan mağdur esnaf adına açıklama yapan Kemeraltı Hayat Platformu Sözcüsü Cem Ceylan, “Yaşadığımız bunca sıkıntıdan sonra fahiş oranda artan elektrik ve gaz faturalarıyla esnafa son bir darbe vurularak nefes alamaz hale getirilmiştir. Esnafın nefesini kesen, bizi boğan bu zamların geri alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Yaşadıkları zorluklara her gün yenisinin eklendiğini ifade eden ve son faturaların ardından çarşıda iflasların arttığına değinen Ceylan, şöyle konuştu:

“Esnafımız dayanışmayla ülke ekonomisine katkı sağlamaya, 90 bin kişilik ailesini bir arada tutmaya gayret ediyor. Pandemi süreci, yıllardır yaptığımız tasarrufların erimesine neden oldu. Evimizi, arabamızı satarak işyerlerimizi açık tutmaya çalıştık. Artık küçük esnaf nefes alamaz hale gelmiş, bir çok köklü işletme kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Son dönemde ise TL’nın değer kaybı esnafın nefesinin kesilmesine sebep olmuştur. Yüksek enflasyon, işletme girdilerinin karşılanmayacak oranda artması, artan kira ve vergiler, fahiş oranda artan elektrik ve gaz faturalarıyla esnafa bir darbe daha vurularak nefes alamaz hale getirilmiştir. Esnafın nefesini kesen, bizi boğan zamların geri alınmasını talep ediyoruz.”