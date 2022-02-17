İBB Sözcüsü Ongun: 'Elektriğe yüzde 288 zam yapılırken, AK Parti İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi'
İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'darısı tüm zamların başına' diyerek AKP'nin İSKİ'nin zam talebini reddettiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da su fiyatına kademelere göre yüzde 50, yüzde 60 ile yüzde 80 oranında zam yapılması teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi.
Öte yandan İBB Meclisi'ndeki görüşmelerde İSKİ'nin zam talebine AKP yüzde 25 zam teklifi getirmişti. Zam talebinin reddedilmesiyle su fiyatları aynı kalmıştı.
"DARISI TÜM ZAMLARIN BAŞINA"
İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, "İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü; elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğalgaza yüzde 102 zam yapılırken, AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi. Alkışlıyoruz. Darısı tüm zamların başına" ifadelerini kullandı.
İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü; elektriğe %288, mazota %135, doğalgaza %102 zam yapılırken, AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye %0 artış önerdi.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 16, 2022
Alkışlıyoruz??????
Darısı tüm zamların başına.
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