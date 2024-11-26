ESPERANZA B gemisi yan yattı: Personel acil tahliye ediliyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
"TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLAMIŞTIR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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