ESPERANZA B gemisi yan yattı: Personel acil tahliye ediliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

ESPERANZA B gemisi yan yattı: Personel acil tahliye ediliyor!
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DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 21:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

"TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #ulaştırma ve altyapı bakanlığı #kuru yük gemisi #Tahliye

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