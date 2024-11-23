İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Beykoz'da akıntıya kapılan gemi son anda kurtuldu!

İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve kıyıya çarpmadan önce gemi kaptanının yaptığı manevra ile kurtulan gemideki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Beykoz'da akıntıya kapılan gemi son anda kurtuldu!
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:13

Beykoz açıklarında öğle saatlerinde, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı

KAMERAYA YANSIDI

Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geminin Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.


Etiketler: #İstanbul Boğazı #Beykoz

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