Ankara'da kadın cinayeti: 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 13:44
Ankara'da kadın cinayeti: 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
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Yenimahalle'deki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde, 29 Ekim Cumartesi gece saatlerinde; ikamet eden 71 yaşındaki Zekayi C, eşi 72 yaşındaki Huriye C. ile tartışmaya başladı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın ardından eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçaklayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Zekayi C, daha sonra sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.


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