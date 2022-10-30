Ankara'da kadın cinayeti: 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Yenimahalle'deki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde, 29 Ekim Cumartesi gece saatlerinde; ikamet eden 71 yaşındaki Zekayi C, eşi 72 yaşındaki Huriye C. ile tartışmaya başladı.
7 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın ardından eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçaklayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Zekayi C, daha sonra sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.
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