Esra Erol'un programında ilginç anlar: 'Pırasa' tiki olan eşini bayılttı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olduğu iddia edilen Muhammet isimli şahıs, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin pırasa sözleri karşısında dayanamayıp bayıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 22:15
Esra Erol'un programında ilginç anlar: 'Pırasa' tiki olan eşini bayılttı!
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayın programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar pırasa dedi.

CANLI YAYINDA BAYILDI

Kocasının tiki olan “pırasa” kelimesini art arda söyleyince Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.

Esra Erol'un sağlık ekiplerini çağırması üzerine bayılan şahsa müdahale edildi.


Esra Erol Pırasa

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