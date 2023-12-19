Esra Erol'un programında ilginç anlar: 'Pırasa' tiki olan eşini bayılttı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayın programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar pırasa dedi.

Pırasa diye diye bayılttı!



Esra Erol'da 'pırasa'ya tiki olan kişinin eşiyle imtihanı!