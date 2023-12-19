Esra Erol'un programında ilginç anlar: 'Pırasa' tiki olan eşini bayılttı!
ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olduğu iddia edilen Muhammet isimli şahıs, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin pırasa sözleri karşısında dayanamayıp bayıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayın programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar pırasa dedi.
Pırasa diye diye bayılttı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 19, 2023
Esra Erol'da 'pırasa'ya tiki olan kişinin eşiyle imtihanı!
CANLI YAYINDA BAYILDI
Kocasının tiki olan “pırasa” kelimesini art arda söyleyince Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.
Esra Erol'un sağlık ekiplerini çağırması üzerine bayılan şahsa müdahale edildi.
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