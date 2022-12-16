Esrarla yakalandı, kuryeliği 'ağabeyinin ameliyatı için yaptığını' söyledi
Bolu'da, sakatat dolu çuvallar içerisinde 4 kilo 446 gram esrarla yakalanan Mehmet Sait Ablak (19), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, uyuşturucu kuryeliğini ağabeyinin ameliyat masrafını karşılamak için 12 bin TL karşılığında yaptığını öne sürdü.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda 7 ay önce uygulama sırasında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, sakatat ve et çuvallarının içerisinde 4 kilo 446 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonun şoförü Mehmet Sait Ablak tutuklandı.
Mehmet Sait Ablak, hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sait Ablak katıldı.
'AĞABEYİMİN AMELİYATI İÇİN' DEDİ
Duruşmada kendisini savunan Ablak, uyuşturucu madde taşıma işini bıçaklanan ağabeyinin tedavisi için yaptığını öne sürerek, "Uyuşturucu madde taşıma işini ağabeyimin bıçaklanması ve 10 bin liralık ameliyat masrafını karşılamak için 12 bin lira karşılığı kabul ettim. Bana İ.Ü. isimli şahıs uyuşturucuları verdi. Ben de sakatat işi yaptığım için ve yakalanmamak için uyuşturucuları 11 adet sakatat ile et çuvallarının içine koydum. 6 çuvalı Ankara’da teslim ettim. 5 çuvalı da İstanbul’a götürmek isterken, Bolu’da yapılan yol uygulamasında narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yakalandım” dedi.
Ablak, çok pişman olduğunu, eğitimine ve eskiden olduğu gibi futbol oynamaya devam etmek istediğini belirterek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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