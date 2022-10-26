Son Dakika: Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye katıldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:32

AKP'den ve vekillikten istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum. Uzun yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve yöneticilik yaparak insanlığa hizmet için kendini adamış, siyaseti halka hizmet olarak gören bir kardeşiniz olarak bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır" dedi.

Fakıbaba açıklamasının devamında, "Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek beni mutlu etmiştir. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPAMIYORSANIZ DİLİNİZLE DÜZELTİN"

"Şimdi artık bu hayalleri gerçekleştirmenin, her şeyi iyi, hatta çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir" diyen Fakıbaba, "Bugün bana İYİ Parti'de siyasete devam etme fırsatı veren, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte ülkemizin hak ettiği refah seviyesini yakalayacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. Bizim inancımız bize şunu söylüyor: Bir yerde yanlışlık eksiklik eğrilik kötülük varsa, önce elinizle düzeltin. Yapamıyorsanız dilinizle düzeltin. Bunu da yapamıyorsanız, hiç olmazsa kötülüğe taraf olmayın ve kalbinizle buğz edin. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Zaza, Müslüman, Sünni, Alevi ayırt etmeksizin, insan ve vatan sevgisiyle kurduğu bu eşsiz Cumhuriyet'te kardeşlik içerisinde yaşayacağımız, hak ve adaletin işleyeceği günler inanıyorum çok yakında gelecektir. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, siz İYİ Partili yol arkadaşlarım ve milletimizle birlikte bunun gerçekleşeceğine inancım sonsuzdur" diye konuştu.

AKŞENER: "FAİZİ EN ÇOK SEVEN KİŞİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bundan 5 yıl önce onları uyarmıştık. İyilerin yolu medeniyet yoludur demiştir. İşte bu yüzden yolumuza çıkan hiçbir korkağa eğilmedik, bükülmedik, yenilmedik.

Bay kriz ve üstün yetenekli ekonomi ekibi nedeniyle ekonomi can çekişiyor. Ülkemizi yapboz tahtasına çeviren bu ekonomi yönetimi yeni bir zihni sinir deneyini ülkeye yaşatıyor. Merkez Bankası olmayan bir ülke deneyi. Son zamanlarda varlığı zaten meçhul olan Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 150 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Bay krizin keyfi uğruna 85 milyonun geleceğiyle oynanıyor. Siz Sayın Erdoğan'ın faize karşıyım sözlerine bakmayın, bu dünyada faizi en çok seven kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir yandan faizle savaşıyorum yalanıyla milletimizi meşgul ederken, bir yandan milletimizin bütçesini faiz lobisinin ayaklarına seriyor."

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